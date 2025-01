Este sábado, el Arsenal se estancó en el campo del Brighton, donde no pasó del empate (1-1) y se marchó con un botín insuficiente para alargar la caza al liderato de la Premier que detenta el Liverpool y que se alejó tras completar la cita de la vigésima jornada.

El elenco londinense pagó caro su falta de acierto y la fatiga en su plantel, además de sufrir el error del central francés William Saliba, que cometió el penal que dio vida al local, en ese momento, con el marcador en contra.

Primero, el Arsenal fue de más a menos y tomó ventaja al cuarto de hora, cuando completó una gran jugada Ethan Nwaneri, que recibió el balón en medio campo de Mikel Merino, recorrió todo el campo por la banda derecha, llegó al área y cruzó su tiro fuera del alcance de Bart Verbruggen.

El choque dio un giro en la segunda parte. Se creció el Brighton y bajó el ritmo el Arsenal a causa del esfuerzo en medio de un campo pesado por la incesante lluvia.

Una falta dentro del área, un cabezazo de William Saliba a Joao Pedro dentro del área fue sancionada como penal, el cual, el atacante brasileño no falló para poner la igualdad en el AMEX Stadium.

Pudo ponerse por delante el Brighton en plena desorientación visitante y Yankuba Minteh tuvo la oportunidad de dañar más a los londinenses que tuvieron la última, en un cabezazo alto de Thomas Partey.

Por ahora, el Arsenal sigue segundo en la Premier League con 40 puntos, a cinco de distancia de los ‘Reds’.

Sharing the points in Brighton.

A chance to turn the page quickly on Tuesday. pic.twitter.com/OvxH20cvqa

— Arsenal (@Arsenal) January 4, 2025