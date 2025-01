Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En un emocionante encuentro en Selhurst Park, el francés Jean Philippe Mateta igualó el marcador a ocho minutos del final, otorgando un valioso empate 1-1 al Crystal Palace frente al Chelsea, sumiendo al equipo de Enzo Maresca en una crisis de resultados tras no poder salir de un bache que lo aleja de la lucha por el liderato de la Premier League. A pesar de que el Chelsea se adelantó tempranamente con un gol de Cole Palmer, no logró capitalizar sus oportunidades y cayó en la trampa de su rival en la segunda mitad. A pesar del esfuerzo del portero Robert Sánchez, el equipo londinense no pudo evitar el empate, quedando ahora en la cuarta posición de la tabla, amenazado por el Nottingham y el Arsenal que tienen encuentros pendientes y el Newcastle que acecha su puesto de Champions.