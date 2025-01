La puesta en marcha de 2025 en la Premier League alargó las esperanzas del Arsenal, que aún se ve capaz de dar caza al Liverpool -líder de la clasificación- y, tras ganar al Brentford en el derbi londinense de Año Nuevo (1-3), recortó la desventaja respecto a los ‘reds’ tras recuperar la segunda posición.

La diana del camerunés Bryan Mbeumo espabiló al Arsenal, que fue de menos a más en el choque y acabó por mostrar una evidente superioridad frente el conjunto de Thomas Frank, que inicia 2025 con la misma mala imagen con la que cerró 2024 y que le ha hecho acumular cuatro partidos sin ganar consecutivos.

No sale del bache el cuadro de Frank, que tomó ventaja a los trece minutos cuando aprovechó una pérdida de balón de Martin Odegaard en el centro del campo. Mikkel Damsgaard se llevó la pelota, la envió al área y encontró Bryan Mbeumo: el africano avanzó unos metros y cruzó el balón fuera del alcance de David Raya.

Acusó el mazazo el Arsenal y pudo encajar el segundo en el 28′, en un contraataque del ucraniano Yegor Yarmolyuk. Recorrió unos metros y ejecutó un disparo que fue a las manos de Raya, al que se le escapó el balón.

Fue un punto de inflexión porque a partir de ese momento los ‘gunners’ se apoderaron del juego y el marcador. Ya llevaba minutos el Arsenal dominador, acaparador de la pelota pero sin fruto.

Empató a continuación de una oportunidad de Yarmolyuk, en una acción embarullada que acabó con un disparo potente desde la media luna de Thomas Pertey que paró el meta Mark Flekken. Gabriel Jesús, en el área, atento, recogió el rechace y envió el balón a la red.

Alcanzó aliviado el intermedio Mikel Arteta. Después, las distancias se agigantaron, tal y como demostró el tanto de Mikel Merino que puso por delante a los visitantes.

Fue el momento clave del partido que coincidió con el hundimiento del Brentford, incapaz de asimilar y frenar la mejoría de su rival, que sentenció el choque tres minutos más tarde, en el 53′, después de un centro al área de Ethan Nwanteri que despejó de cabeza Nathan Collins y que aprovechó Gabriel Martinelli para culminar con un zapatazo que alcanzó la red.

Ya no se sobrepuso al mazazo el Brentford, que buscó soluciones en el banquillo. Arteta respondió e hizo tres dos minutos más tarde con la entrada de Myles Lewis-Skelly, Leandro Trossard y Declan Rice que ralentizaron el juego, plagado de interrupciones, en el tramo final.

Recupera el segundo puesto de la Premier League el Arsenal y desplaza al Nottingham Forest, ahora tercero. Los ‘gunners’, aún confiados, se sitúan a seis puntos del líder, el Liverpool, que tiene un partido aún pendiente: el derbi con el Everton.

Arsenal's win over Brentford closes the gap on Liverpool to six points 🫴#FestiveFixtures pic.twitter.com/JAIzpRDlkG

— Premier League (@premierleague) January 1, 2025