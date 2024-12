Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Manchester City suma solo una victoria en sus últimos trece partidos al empatar contra Everton en la Premier League, dejándolos a once puntos del líder Liverpool. A pesar de adelantarse con un gol de Bernardo Silva, el City no logró sentenciar y permitió que Everton empatara. Un error defensivo propició el gol del Everton, y un penalti fallado por Haaland no ayudó a la causa del City. El empate final mantiene al City lejos del título de liga, con un nerviosismo palpable en el equipo de Guardiola.