Celebrado cada 26 de diciembre, el Boxing Day es una de las jornada más tradicionales y emblemáticas de la Premier League de Inglaterra, y este año no es la excepción.

Se trata de un día esperado por las diferentes fanaticadas, que mantienen viva una de las leyendas más importantes del fútbol a nivel mundial. Es más, la liga inglesa es de las pocas que no cesan sus actividades oficiales durante los días inmediatamente posteriores a Navidad.

Vinculada históricamente con el fútbol, el origen de la notable tradición no está 100% consolidado, y son diferentes las ideas que intentan convertirse en la definitiva.

La historia más aceptada respecto del origen del Boxing Day es que inicialmente tuvo un enfoque caritativo, derivado de la costumbre de las familias inglesas adineradas de solidarizar con los menos afortunados. Otros asocian la fecha a tradiciones cristianas.

Hipótesis en torno al origen del Boxing Day

Según se detalla en National Geographic, el Boxing Day estaría relacionada a la festividad de San Esteban (26 de diciembre). Se trata del considerado como protomartir, o el primero de los mártires del cristianismo, y una figura ligada a la caridad.

San Esteban, asesinado en el 34 d.C., en la Biblia se le describe como uno de los primeros íconos vinculados a la caridad y distribución de limosnas, cuestiones que no eran bien vistas. Además, fue enjuiciado por el Sanedrín acusado de apoyar a Jesús y lapidado.

No obstante, a través del desarrollo de diferentes investigaciones, el origen del Boxing Day se asocia a los vínculos de personas de clases acomodadas con trabajadores en la Inglaterra post Edad Media.

En el corazón de Gran Bretaña, hacia el siglo XVI, familias acomodadas reunían comida y otros regalos y los entregaban en cajas cada 26 de diciembre a sus empleados y algunos incluso llegaban familias de sectores menos afortunado de la ciudad.

El Boxing Day y el fútbol

La conexión del Boxing Day con el fútbol se dio durante la segunda mitad del siglo XIX. El feriado permitió a los trabajadores disfrutar del fútbol, ya fuera como espectadores o jugadores, lo que impulsó a los clubes a programar partidos para esta fecha.

Los registros oficiales aseguran que este famoso día se originó particularmente en 1860, cuando el Sheffield United, reconocido como el primer club en la historia del fútbol, se encontró con el Hallam FC, su primer rival. Paradójicamente, el duelo quedó pactado para el 26 de diciembre de ese afortunado año, y así inscrito en la historia grande de la actividad deportiva más popular del mundo.

Además, esta particular fecha tiene influencia en el deporte en sí. Y es que marca la mitad de la temporada, y los resultados registrados, para bien o para mal, comienzan a perfilar el destino de los clubes.

Considerando la importancia de la fecha para sus hinchadas, jugadores y clubes comenzaron a participar en actividades benéficas, reafirmando el espíritu solidario de las festividades.

Así, el Boxing Day no solo representa un espectáculo deportivo, sino también un momento de conexión entre el fútbol y la comunidad, consolidándose como una fecha inigualable en el calendario inglés.

Programación de la fecha 18 de Premier League

La fecha 18 de la Premier League trae cruces interesante, no obstante el duelo entre el líder Liverpool y el siempre peligroso Leicester se alza como el más destacado de la jornada.

Jueves 26 de diciembre de 2024:

Manchester City vs. Everton – 9:30 horas.

Newcastle United vs. Aston Villa – 12:00 horas.

Nottingham Forest vs. Tottenham Hotspur – 12:00 horas.

AFC Bournemouth vs. Crystal Palace – 12:00 horas.

Chelsea vs. Fulham – 12:00 horas.

Southampton vs. West Ham United – 12:00 horas.

Wolverhampton Wanderers vs. Manchester United – 14:30 horas.

Liverpool vs. Leicester City – 17:00 horas.

Viernes 27 de diciembre de 2024:

Brighton & Hove Albion vs. Brentford – 16:30 horas.

Arsenal vs. Ipswich Town – 17:15 horas.