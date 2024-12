Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El entrenador del Manchester United, Rubén Amorim, ha declarado que la Navidad no le interesa en absoluto este 2024, enfocándose únicamente en volver a la victoria con su equipo. A pesar de su llegada al club, los resultados no han sido los esperados, con tres derrotas y una sola victoria en los últimos cuatro partidos. El conjunto de Old Trafford se prepara para enfrentar al Wolverhampton en el Molineux Stadium en el Boxing Day, donde Amorim ha expresado su determinación por ganar. El estratega también ha abordado las críticas sobre su elección de no dar protagonismo a Marcus Rashford, destacando la importancia de la responsabilidad en el rendimiento de los jugadores.