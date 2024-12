El pasado domingo, el fútbol escocés se paralizó por la gran final de la temporada, un duelo que enfrentó Celtics ante Rangers en donde los ‘Celts’ se quedaron con la victoria ante su rival eterno en la historia del deporte ‘Rey’.

No obstante, antes y después del duelo se registraron caóticas escenas de parte de los hinchas y ultras de Rangers, quienes no contentos con la derrota de su equipo por penales, no se les ocurrió nada mejor que ‘alocarse’ con sobreros navideños.

El caos reinó en las calles de Glasgow, luego de parte de la parcialidad de Rangers saliera a las calles a ‘vandalizar’ la ciudad, arrollando todo lo que tuvieran a su paso.

Las personas que se encontraban en las inmediaciones y en las tiendas de Glasgow, debieron refugiarse al interior de las edificaciones mientras los hinchas se enfrentaban a la policía, quienes no dieron abasto con la multitud.

El medio británico, Daily Mail, explicó que “olas de seguidores de los Rangers provocaron terror en las calles al arrasar con zonas públicas del distrito comercial de la ciudad, corriendo sin tener en cuenta a nadie que se cruzara en su camino y encendiendo pirotecnia ilegal a plena luz del día”.

Un video publicado en las redes sociales muestra a ‘alborotadores’ vestidos de negro rompiendo un cordón policial afuera de una concurrida calle de Glasgow donde ignoraron descaradamente las órdenes de detenerse.

“También se lanzaron bengalas contra la policía mientras el humo se elevaba por las calles y los funcionarios luchaban por recuperar el orden”, detalló el periódico digital.

Se registraron varios disturbios por la ciudad y calle aledañas al estadio de Celtics, donde algunos ultras del citado equipo también aprovecharon el caos para agredir a un grupo de fanáticos de Rangers.

Por último, Daily Mail contó que en el tumulto “algunos agentes de policía blandieron garrotes e intentaron golpear las rótulas de las personas mientras el público gritaba aterrorizado”.

“Un policía logró acorralar a un pequeño grupo de matones con pasamontañas durante la conmoción, gritando “retrocedan” repetidamente pero finalmente no pudo contener a la multitud que se liberó”, cerraron.

Un verdadero caos en Escocia que quedó registrado en varios videos que están circulando por las redes sociales y muestran la vehemencia con la que actuaron los encapuchados hinchas de Rangers.

Revisa los videos del tenso momento en Escocia

Hoje rolou a final da Copa da Liga da Escócia 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 entre os rivais Celtic vs Rangers. Antes do jogo, os ultras do Rangers com seus gorros de Papai Noel descobriram da pior maneira que os ultras do Celtic estavam com zero espírito natalino. pic.twitter.com/1aiHDwQhm3 — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) December 15, 2024