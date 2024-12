El Liverpool, con un hombre menos durante setenta minutos por la expulsión de Andy Robertson, sobrevivió a la insistencia del Fulham con un ejercicio de resiliencia que le permitió contestar dos veces a su rival gracias a los aciertos Cody Gapko y Diogo Jota, que rescataron un punto para el líder de la Premier League (2-2).

El Fulham no era un rival de los asequibles para los hombres de Arne Slot. Acaricia la zona europea y ya demostró ser capaz de generar problemas a los grandes de la Premier League. De hecho, consiguió empatar con el Arsenal (1-1) y con el Tottenham (1-1). Y generó muchísimos problemas al Manchester City, que acabó sumando una victoria agónica (3-2).

Esos precedentes no invitaban a un duelo tranquilo para el Liverpool, que además acudió a la cita con una pequeña duda tras su pinchazo frente al Newcastle (3-3) tras una racha ganadora. Y la profecía de los más cautelosos de Anfield, se cumplió. El Fulham cumplió con las expectativas y fue un dolor de cabeza para su rival.

We'll take a point home from Anfield. ⚪️#LIVFUL pic.twitter.com/6Bau69HjKq

— Fulham Football Club (@FulhamFC) December 14, 2024