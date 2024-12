Este viernes se celebró en Zúrich el sorteo de los grupos de las Eliminatorias europeas que sostendrán las selecciones de la UEFA rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

La UEFA dio a conocer que 16 países de Europa se clasificarán para el Mundial de 2026: los 12 campeones de grupo se clasifican directamente para la cita mundialista.

Mientras, las cuatro plazas restantes se determinan mediante playoffs en las que participan los 12 subcampeones del grupo.

La fase de clasificación comenzará en marzo y acabará en noviembre, aunque para las ocho selecciones que disputarán los cuartos de final de la Nations League comenzará en junio o en septiembre, dependiendo de si ganan o pierden en los cuartos de final.

En esta situación se encuentran Alemania, Italia, Portugal, Dinamarca, Francia, Croacia, Países Bajos y España, que se disputarán el torneo que defiende La Roja.

Cabe recordar que el Mundial 2026 será el primero con 48 equipos y se jugará en Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México).

