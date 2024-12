Kaylen Dennis, futbolista inglés de 17 años perteneciente al Walthamstow Football Club, falleció tras sufrir un colapso repentino en pleno partido de su equipo.

Así lo informó el club con sede en Waltham Forest, que lamentó la muerte del prometedor jugador que solía formar parte de su plantel Sub 23.

“Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de uno de nuestros jugadores Sub 23, Kaylen Dennis, durante un juego el fin de semana”, informó el equipo inglés.

“Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros de equipo y todos los que lo conocieron”, agregaron desde el Walthamstow FC.

December 11, 2024