La futbolista brasileña Carol Oliveira, de los registros del club Centro de Tijucas, falleció tras caer desde lo alto de un edificio en el balneario de de Camboriú (Santa Catarina).

De acuerdo a Mundo Deportivo, la jugadora de 22 años se precipitó la noche del pasado domingo mientras grababa un video en el helipuerto del recinto.

La deportista estaba acompañada de su hermano, quien registró el momento exacto en que Oliveira tropieza por estar mirando su teléfono y cae al vacío.

La Guarda Municipal del Balneário Camboriú (GMBC), que ha estimado en 25 pisos de altura la caída de la futbolista, ha catalogado la muerte de la joven como “un accidente” luego de revisar el video grabado por su hermano.

“La tristeza es profunda, pero la alegría que compartimos es una luz que siempre brillará. Siempre será recordada. Siempre será apreciada por todos”, lamentó el Centro de Tijucas.

En tanto, la entrenadora Angélica Solidade, comentó que Carol Oliveira “tenía muchos amigos y agradaba a todos. Nunca has visto a alguien decir ‘Carol es aburrida, no me gusta’. Hasta donde llegó, a todos les caía bien. Incluyendo a los niños que cuidaba en el autobús, a los deportistas jóvenes y mayores”.