Tras informar que Michail Antonio está estable e internado en un hospital tras sufrir un accidente de tránsito en una zona del condado inglés de Essex el sábado, hoy el West Ham United confirmó que el futbolista presenta una “fractura en una extremidad inferior” producto de lo sucedido.

A través de otro comunicado, la institución de Londres confirmó además que el delantero de Jamaica fue sometido a una cirugía, motivo por el cual “continuará siendo monitoreado en el hospital durante los próximos días”.

“Todos en el Club deseamos a Michail una pronta recuperación y deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la familia del fútbol en general por el gran apoyo mostrado desde la noticia de ayer”, consignaron.

Además, el equipo de la Premier League inglesa extendió “un sincero agradecimiento a los servicios de emergencia y a los socorristas que atendieron a Michail Antonio inmediatamente después del incidente, y al equipo médico que continúa ayudándolo en su recuperación”.

“El Club proporcionará más actualizaciones cuando sea apropiado”, sentenciaron.

𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 – 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞

West Ham United can confirm Michail Antonio has undergone surgery on a lower limb fracture following a road traffic accident on Saturday afternoon.

Michail will continue to be monitored in hospital over… pic.twitter.com/vg7vQbjssU

— West Ham United (@WestHam) December 8, 2024