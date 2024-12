El futbolista británico-jamaicano Michail Antonio, del West Ham United, se encuentra “estable” y “consciente” tras haber sufrido este sábado un accidente de tránsito en una zona del condado inglés de Essex, según confirmó el club londinense.

“El West Ham United puede confirmar que Michail Antonio se encuentra en condición estable tras sufrir un accidente automovilístico ocurrido esta tarde en la zona de Essex”, apuntó la entidad.

Agregó que “Michail está consciente y se comunica y actualmente se encuentra bajo estrecha supervisión en un hospital del centro de Londres”.

“En este difícil momento, pedimos amablemente a todo el mundo que respete la privacidad de Michail y su familia. El club no hará más comentarios esta tarde, pero emitirá una nueva actualización a su debido tiempo”, señala el West Ham.

El club de Londres se pronunció, en un principio, sobre lo ocurrido después de que comenzaran a circular por internet imágenes sin verificar que mostraban un Ferrari destrozado y apuntaban a un accidente supuestamente grave, si bien estos extremos no habían sido confirmados.

El ariete de 34 años e integrante de la selección de Jamaica juega por décima temporada con los ‘Hammers’ tras haberse unido al equipo inglés procedente del Nottingham Forest en 2015 y en sus 323 intervenciones para la plantilla ha marcado 83 goles.

West Ham United can confirm that Michail Antonio is in a stable condition following a road traffic accident this afternoon in the Essex area.

Michail is conscious and communicating and is currently under close supervision at a central London hospital.

— West Ham United (@WestHam) December 7, 2024