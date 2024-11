En la definición de la final de la Champions League 2018 quedó para siempre el recuerdo de los errores del arquero del Liverpool, Loris Karius, que a la postre permitieron al Real Madrid levantar su decimotercera ‘orejona’ con un 3-1 Estadio Olímpico de Kiev.

Seis años han pasado desde aquel entonces, pero el arquero alemán, a partir de lo ocurrido, vivió con la ‘mochila’ de su lapidaria actuación. Tanta ha sido la carga que, ahora, el futbolista estaría analizando su retiro del fútbol.

“Tengo la sensación de que en los últimos años, hiciera lo que hiciera, me esforzara lo que me esforzara, no era suficiente para jugar”, dijo el portero de 31 años a SportBible.

Para referirse a su actuación en la mencionada final de Champions, el guardavalla reconoció que “ha sido difícil recuperarme de esa situación, incluso en otros equipos, cuando he intentado ganarme la confianza de los entrenadores”.

Tras su actuación con el Liverpool en el certamen de clubes europeo, el portero -que pasó por un receso sin jugar- deambuló por clubes como el Besiktas turco, el Union Berlin y el Newcastle, sin encontrar regularidad.

“He sido un jugador top, pero cuando llevas 2 o 3 años sin jugar todo se vuelve muy frustrante. Ha pasado ya tanto tiempo que uno mismo tiene que considerar la retirada. Todavía no he tomado la decisión porque no hay necesidad y me siento en forma, pero si no se abre ninguna puerta tendré que ser honesto conmigo mismo”, aseveró, dejando para el futuro la opción de ser DJ.

“Es algo que realmente me gusta y disfruto. ¿Será algo a lo que me dedique profesionalmente tras el fútbol? No lo sé. No voy a ser el típico DJ que pincha dos veces por semana en algún lado, pero definitivamente quiero dar un paso adelante”, concluyó Loris Karius.

