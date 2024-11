La Federación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) está investigando al suspendido árbitro de Premier League, David Coote, por supuestamente sacar una tarjeta amarilla a un jugador para que un amigo se beneficiara económicamente a través de apuestas.

Según el diario “The Sun”, en 2019, Coote amonestó al jugador del Leeds United, Ezgjan Alioski, y después mandó un mensaje a un amigo, que decía: “Espero que le hayas metido, como hablamos”.

Esta nueva investigación llega después de que el réferi esté en el ojo del huracán por insultar al técnico Jürgen Klopp, al Liverpool y por, supuestamente, consumir cocaína durante la Eurocopa.

Un portavoz del colegio de árbitros de la Premier League dijo a Sky Sports que estos hechos tienen que aclararse porque son acusaciones muy serias.

“Tenemos una política de tolerancia cero con cualquier ruptura de nuestro código de integridad y conducta, el cual es firmado por todos los árbitros anualmente. El PGMOL (organismo de árbitros profesionales) está comprometido en tomar las acciones apropiadas si cualquier violación del mismo queda probada”, consigna el medio.

Un portavoz de la FA afirmó que las acusaciones “son muy serias” y que las están investigando con urgencia.

David Coote is being investigated over fresh allegations that he discussed giving a yellow card before a game.

The Sun is reporting that Coote denies any wrongdoing. pic.twitter.com/rMIocxQAmn

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 26, 2024