Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 continúan este martes con cinco emocionantes partidos, destacando el crucial encuentro entre Chile y Venezuela a las 21:00 horas, donde La Roja se juega sus últimas cartas para no quedar eliminada prematuramente. Bolivia y Paraguay abrirán la jornada a las 17:00, seguidos por Colombia contra Ecuador a las 20:00 y Argentina frente a Perú a las 21:00. Finalmente, Brasil recibirá a Uruguay a las 21:45 en un duelo imperdible. Para seguir los partidos, Mega 2 y Mega Go transmitirán Bolivia vs Paraguay y Brasil vs Uruguay, mientras que Colombia vs Ecuador, Argentina vs Perú y Chile vs Venezuela estarán disponibles en Disney+. Chilevisión y ESPN Chile también transmitirán el duelo de La Roja.