La mayor promesa del Real Madrid se retira del fútbol a los 19 años. Marc Cucalón, volante de la cantera ‘merengue’, ha remecido a España con una carta en la que anuncia que cuelga -tempraneramente- los botines.

El novel futbolista, oriundo de Zaragoza, sufrió una lesión en su rodilla derecha que, desde entonces, se transformó en un calvario que ha derivado en su prematuro adiós al balompié profesional.

Según detalla Mundo Deportivo, el “nuevo Xabi Alonso” se rompió el ligamento cruzado en un partido ante Celtic de Escocia por la Champions League juvenil.

Cucalón se sometió a una cirugía, en la que una bacteria se asentó en el cartílago de dicha articulación: una situación difícilmente reversible que, a la larga, le ha costado la carrera.

De acuerdo al citado medio, el promisorio volante -surgido de la cantera del Real Zaragoza- llegó al Real Madrid en 2016, cuando ya perfilaba como uno de los mejores futbolistas categoría 2004 de toda Europa.

La desconsolada carta de Marc Cucalón

Fue a través de redes sociales, con una triste carta, que Marc Cucalón confirmó su retiro del fútbol profesional.

“Llegué a la cantera del Real Madrid en verano de 2016 siendo un niño con la mochila cargada de sueños y he sido, muy, muy feliz. Y la verdad que mi vida cambió por completo aquel 6 de septiembre de 2022, cuando me lesioné de gravedad”, recordó el promisorio jugador.

“Tras varias complicaciones, esa lesión me ha obligado a tomar la dura decisión de decir adiós al fútbol, al menos de la manera en la que siempre lo había soñado. Durante estos dos últimos años he luchado física y mentalmente con todas mis fuerzas y he intentado todo lo que estaba en mis manos para volver a disfrutar de este deporte, pero no ha sido posible recuperarme”, agregó Cucalón.

“Después de todo, pienso que he sido un auténtico privilegiado por haber formado parte del mejor club del mundo y haber vivido un sueño. He aprendido y he madurado como persona y como jugador. Me llevo para el resto de mi vida los valores que me han inculcado y, por supuesto, el fútbol me ha enseñado en cada triunfo y en cada derrota: siempre hay que sobreponerse y seguir luchando para superar obstáculos. Esas lecciones van a formar parte de mi vida para siempre”, complementó el canterano del cuadro ‘merengue’.