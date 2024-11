Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Este miércoles 14 de noviembre regresan las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Norteamérica 2026 con tres partidos clave: Venezuela vs. Brasil en Maturín, Paraguay vs. Argentina en Asunción, y Ecuador vs. Bolivia en Guayaquil. Venezuela y Brasil abren la jornada a las 18:00 horas, seguidos por Paraguay contra Argentina a las 20:30 horas y Ecuador enfrentando a Bolivia a las 21:00 horas. Los encuentros serán transmitidos por Chilevisión, ESPN Chile y Disney+. Chile juega el viernes 15 contra Perú a las 22:30 horas, mientras que Uruguay recibe a Colombia a las 21:00 horas.