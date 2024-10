La selección de Uruguay es un polvorín previo a la fecha doble de octubre por las Eliminatorias al Mundial 2026, sobre todo después de las duras críticas de Luis Suárez hacia la gestión del entrenador Marcelo Bielsa.

Unos dichos del ‘Pistolero’ que fueron ratificados por Federico Valverde, figura de la ‘Celeste’ y el Real Madrid. La interna charrúa parece insoportable por el trato del ‘Loco’, pese a tener al combinado en zona de clasificación a la cita en Norteamérica (3º con 15 puntos).

Apuntar que el actual goleador del Inter Miami reveló decisiones o malas conductas que tuvo el estratega en la Copa América e incluso mencionó que no los saludaba ni los miraba en las concentraciones.

Y en las últimas horas se especula en Uruguay sobre la inminente salida del rosarino y otrora seleccionador de Chile al combinado bicampeón del mundo.

La situación se complica aún más al considerar que el equipo no logró los resultados esperados en los últimos cruces ante Paraguay y Venezuela (0-0). Muchos aficionados y analistas ven necesario un cambio en el timón para revitalizar a la selección.

Tema económico asoma como clave

La leyenda uruguaya Richard Morales, que defendió a la ‘Celeste’ en el Mundial de 2002, reveló en el programa A Punto Penal que Uruguay no tiene como seguir pagando a Bielsa.

Incluso, el exdelantero sospecha que desde la AUF están orquestando una campaña para la salida de Bielsa, iniciada con ‘Luisito’ y sus ‘picantes’ declaraciones. El argentino percibe aproximadamente 4 millones de dólares al año.

“No sé si a Suárez se le ocurrió decir eso o si lo mandaron. No sé si no viene de arriba. A Bielsa le están haciendo la guerra, pero no le pueden pagar. ¿Quién arranca pegando? El número uno. Acá, es todo por poder y plata; eso está por encima de la camiseta de Uruguay”, declaró el apodado ‘Chengue’.

Incluso, el otrora ariete de Nacional, Osasuna, Málaga, Gremio, y LDU criticó a los jugadores del actual seleccionado uruguayo por mantenerse bajo las órdenes de Bielsa a pesar del supuesto maltrato del que habla Suárez.

“Me sorprende por qué se quedan ahí si siguen siendo maltratados. ¿No estarán esperando que caiga Bielsa? ¿No estarán esperando que Bielsa se vaya porque es mucho lo que tienen que pagar? Si Federico Valverde no se quiere exponer, no puede ser el capitán de la selección. ¿Nández no puede hablar?”, cerró el exdelantero de 49 años.