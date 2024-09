Erling Haaland, delantero noruego del Manchester City, fue protagonista del empate 2-2 de su equipo ante el Arsenal por la Premier League.

Pero el ‘Androide’ no solo destacó por su gol o por su cometido, sino que también por escandalosas imágenes que quedaron registradas sobre el final del encuentro en Inglaterra.

Y es que cuando John Stones marcó el 2-2 final en los descuentos del segundo tiempo, Haaland tomó la pelota y se la lanzó, a la cabeza y por la espalda, al defensa Gabriel.

No contento con eso, cuando el juego se reanudó, el delantero noruego corrió hacia un rival y le dio un ‘caballazo’ que encendió aun más lo ánimos entre ambos planteles.

this angle is killing me. Haaland man😂😂

pic.twitter.com/y91IHvX8Au

— foland (fan) (@propsMCFC) September 23, 2024