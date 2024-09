La Juventus de Italia y el Aston Villa de Inglaterra celebraron en el estreno de la “nueva” Champions League, tras vencer al PSV Eindhoven (3-1) y al Young Boys (3-0), respectivamente.

Con una puesta en escena imponente, autoritaria ante su gente, bien trabajada en lo táctico y mejor gestionada con el paso de los minutos, el Juventus se estrenó este martes en la Liga de Campeones con una clara victoria ante el PSV (3-1).

Triunfo solo manchado por una última jugada que acabó en gol del equipo neerlandés, que puso fin a una sequía en Europa de casi dos años.

La última vez que la ‘Juve’ jugó Champions League fue el 2 de noviembre de 2022: una derrota ante el PSG que certificó su eliminación.

Pasaron exactamente 685 días hasta que el conjunto turinés volvió a escuchar el himno de esta reformada competición. Mismo escenario, en un Juventus Stadium lleno hasta la bandera.

A los 21 minutos Nicolás González encontró abierto a Kenan Yildiz y se acabó el partido. La joven perla turca controló con una virguería de tacón en el perfil izquierdo del ataque, se fue directo a puerta, fintó a su rival y disparó directo a una escuadra.

El PSV intentó achicar aguas pero no pudo contra el ataque blanquinegro. Sufrió las diabluras de un Nico González excelso en la banda derecha. Se inventó un jugadón el argentino con sombrero incluido para llevar el balón al área. Allí, tras un rechace, quedó suelto y McKennie no lo desaprovechó. Seis minutos pasaron entre un gol y otro. Y no se había cumplido la media hora.

Volvió a rozar el gol Koopmeiners, también acertadísimo en todo el campo. Pero el tercero estaba reservado para uno de los mejores de la noche. En una contra rápida que condujo Vlahovic, Nico se descolgó por el otro lado para recibir del serbio solo y superar con facilidad a Drommel para sentenciar el duelo nada más comenzar el segundo acto, en el minuto 52.

Ya con el partido cerrado, la ‘Juve’ permitió a Saibari recibir dentro del área, que no falló al cruzar el balón para poner el 3-1. Una única mancha del equipo italiano en un partido perfecto.

Aston Villa goleó al Young Boys por Champions League

Tras 41 años de espera, el Aston Villa está de vuelta en la Liga de Campeones. Más de cuatro décadas tuvieron que aguardar los de Birmingham para saborear una victoria en la máxima competición continental, pero la espera mereció la pena: triunfo por 0-3 ante el Young Boys.

Los ‘Villanos’, con los tantos de Youri Tielemans, Jacob Ramsey y Amadou Onana, superaron su primer obstáculo en esta renovada fase de grupos y sumaron los tres puntos en la visita a Basilea.

El Young Boys, sin grandes nombres, se apoyó en su grada para dar unos veinte minutos de buen juego, con arreones desde lejos, que pronto quedaron en nada en cuanto la estrategia de Emery y los suyos funcionó.

En un córner, John McGinn encontró en el segundo palo a Tielemans, que bajó la pelota y antes de que se le echaran los suizos encima, la cruzó a la red mientras caía.

El golazo abrió en canal al Young Boys, que pudo recibir tres goles en diez minutos. Su defensa era tibia y nerviosa, y en algunos momentos inexplicable, como cuando Mohamed Ali Camara, dentro de su propia área, le cedió la pelota con inocencia al portero. Ollie Watkins apareció para robarle la cartera y a trompicones le dejó el esférico a Ramsey para que marcara prácticamente a puerta vacía.

A cinco minutos para el final, el VAR no tuvo nada que decir sobre el golazo de Amadou Onana, que no se lo pensó desde treinta metros y puso la pelota junto al palo derecho del portero del Young Boys.