La Selección de Uruguay vivirá un emocionante duelo este viernes contra Paraguay a las 19:30 horas (horario chileno), ya que el delantero Luis Suárez disputará su último encuentro con La Celeste, despidiéndose como máximo goleador histórico con 69 tantos. Su retiro ha generado especulaciones en torno a su relación con el entrenador Marcelo Bielsa, siendo el periodista Sergio Gorzy quien afirmó que Suárez se retira debido a la tensión con Bielsa, señalando que el delantero no mencionó al técnico en su despedida, lo que indicaría una salida no del todo amigable.

La Selección de Uruguay tendrá este viernes un duelo muy especial, ya que el delantero Luis Suárez jugará su último encuentro junto a La Celeste.

El combinado charrúa recibe a Paraguay desde las 19:30 horas (horario chileno) por la séptima fecha de las Eliminatorias, en lo que se espera sea un partido cargado de emociones para el ‘Pistolero’ y los hinchas uruguayos.

El delantero de 37 años acumula 69 goles con su país y es el máximo anotador histórico, por lo que será una sensible ausencia para el combinado dirigido por Marcelo Bielsa.

Y cuando van quedando horas para el duelo, en el país charrúa siguen especulando con las verdaderas razones del retiro de Suárez.

El último en revelar detalles del adiós del ‘Pistolero’ fue el periodista Sergio Gorzy, quien aseguró conocer el real motivo que llevó al atacante del Inter Miami a renunciar a su Selección.

“Él no se retira porque llegó a la conclusión de que no puede más. No se retira porque no tiene más fuerza para jugar en la Selección o porque considera que hay otros mejores”, lanzó el experimentado comunicador en Canal 4.

Luego, el periodista profundizó afirmando que el adiós de Suárez es culpa del actual entrenador de Uruguay: “Se retira porque a Marcelo Bielsa no lo aguantan más, como pasó con otros jugadores”.

“Tengo información. Hay parte opinión y parte información. No es que Suárez me dijo, porque no es así. Pero ¿Cuántas veces nombró a Bielsa en la conferencia? Ninguna, solo dijo que habló con él”, complementó Gorzy.

En la misma línea, el comunicador charrúa recalcó que Luis Suárez “nombró más a Óscar Tabárez, que es algo que se entiende también. Pero si era una despedida en buenos términos, el técnico estaba ahí”.

“Es más, en una despedida en buenos términos estaría el técnico ahí diciendo ‘se nos va, le pedí por favor que se quede pero se quiere ir’, pediría un fuerte aplauso. Nada, él solo. Es bravo trabajar con Bielsa”, concluyó Sergio Gorzy.