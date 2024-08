El arquero de la selección argentina, Emiliano Martínez, reveló en una entrevista con The Guardian la razón de su comportamiento en la cancha, destacando que se trata de algo natural que surge en el calor del momento y que no busca deliberadamente. Martínez, quien ha sido criticado por sus rivales, enfatizó que su objetivo es ganar y que hace todo lo posible por lograrlo, sin cruzar la línea ni intentar irritar a los fanáticos. El portero del Aston Villa inglés además dejó un mensaje a sus críticos, asegurando que su prioridad es su equipo y su país, y que simplemente busca lo mejor para ellos.

El ‘Dibu’ brindó una entrevista al medio británico The Guardian donde reveló qué lo lleva a realizar ciertas actitudes que incomodan a los jugadores e hinchas rivales, principalmente en las tandas de penales con juegos mentales.

En cuanto a ese comportamiento que lo llevó a ser campeón del mundo, pero que es muy criticado por sus rivales, el golero declaró que “creo que es algo natural. No pienso en ello, simplemente lo hago”.

“Es algo que ocurre en el momento. Es algo que puede pasar, la adrenalina se activa y, a veces, simplemente no puedes controlarlo. No lo busco, simplemente llega”, añadió el futbolista de 31 años.

“A veces, cuando me ves desde fuera, piensas ‘parece un presumido‘, pero no, soy un tipo normal, un hombre de familia. Pero cuando se trata de ganar, hago todo lo que puedo para ganar el partido”, agregó el actual portero del Aston Villa inglés.

Además, el oriundo de Mar del Plata le dejó un mensaje a sus críticos: “La gente piensa que soy el fanfarrón, probablemente el que no me conoce. Cuando le preguntas a todos mis compañeros, a los de la selección nacional, yo hago todo por mi equipo, trato de ayudar a todos. Lo único que quiero es lo mejor para mi club y mi país. Eso es todo lo que me importa”.

“Solo quiero ganar el partido. No cruzo la línea, nunca trato de irritar a los fanáticos, nunca hago eso”, complementó.

Para cerrar, el ganador del Mundial de Qatar 2022 y de dos Copa América con la ‘albiceleste’, en Brasil y EE..UU, dijo que “simplemente trato de bajar el ritmo cuando el juego está en nuestra contra; trato de patear la pelota lo más fuerte que puedo hacia el otro lado. Pero si te mantienes firme y no insultas a nadie, a ninguna religión… Creo que puedes hacer lo que quieras”.