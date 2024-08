Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Juan Román Riquelme, presidente e ídolo de Boca Juniors, vivió un tenso momento en vivo en ESPN Argentina al levantarse indignado y abandonar una entrevista cuando era consultado sobre la autorización del club a sus jugadores para representar a la selección argentina en los JJOO, a pesar de no ser una obligación de FIFA. Las declaraciones de Román provocaron la molestia de Diego \'Chavo\' Fucks, panelista del programa F90, desencadenando un intercambio de palabras que culminó con Riquelme levantándose y retirándose del móvil, expresando: "A mí no me reta ni mi viejo".