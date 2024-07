Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, golpeó la mesa y no dejó títere con cabeza el pasado 12 de julio en la rueda de prensa previa al duelo por el tercer lugar de la Copa América ‘EE.UU. 2024’ ante Canadá.

El ‘Loco’ arremetió contra la Conmebol ante las posibles sanciones a los futbolistas de la Celeste y dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por la bochornosa pelea tras el duelo de semifinales con Colombia.

Además, el rosarino cuestionó con dureza a Estados Unidos como país organizador. “Esto más claro es imposible. Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban atacados, creó el FIFAGate. Acá no pasó nada, fue una fiesta extraordinaria a estadios llenos. No hay nada de lo que quejarse. Pero no podemos hacer una conferencia de prensa para decir que los campos de juego están bien. ¿Dónde se ha visto que haya una reacción para decir que los futbolistas fueron obligados a hacer esto? ¿Y resulta que hay que tener miedo a ver si le ponen sanciones? Lo único que faltaría es que le pongan sanciones. Es una caza de brujas esto. Todo una vergüenza en un país, que como organizador, tiene responsabilidad, pero estoy seguro que no han mentido”, dijo.

Y el presidente del fútbol de Uruguay, Ignacio Alonso, comentó la ‘furiosa’ conferencia de Bielsa. Apuntó que hubo aspectos que son compartidos por la AUF y otros que no.

“Creo que la conferencia fue larga, habló de muchos temas. Habló de temas referidos al partido de Uruguay con Colombia que lo hemos comentado acá y creo que no ha dicho nada diferente a lo que hemos dicho nosotros”, señaló a AUF TV.

“Señaló la ausencia de seguridad en determinados puntos para prevenir ese desborde de muchos hinchas colombianos respecto a los hinchas uruguayos, entre los cuales estaban los familiares de los jugadores, que provocaron una situación en que todos la vimos directamente o a través de las redes sociales que son lo que desencadenaron que los jugadores fueran a reaccionar y subieran a la tribuna para en principio cuidar y tratar de proteger a los suyos”, añadió.

Luego, el dirigente mencionó que también “está la otra parte de la conferencia que tiene algunos aspectos que podrán ser compartibles y que podrán no ser compartibles. Eso es un tema que lo tiene que evaluar cada uno”.

Allí, Alonso se refirió al momento en el que Bielsa cuestionó a Estados Unidos como país organizador y se refirió al caso del FIFAGate.

“Yo puedo decir, respeto a la asimilación de la situación anterior, cuando se habla del FIFAGate no me parece que sea asimilable a la situación actual… Creo que hay aspectos de la conferencia que, entiendo yo, son muy propios de su opinión pero que no representan la opinión de la AUF”, aseveró.

Para cerrar, el mandamás del balompié uruguayo contó que habló con el ex DT de La Roja sobre el expediente disciplinario que le abrió la Conmebol.

“Fue una charla muy razonable. Fue muy positiva la charla. Cada uno tiene su visión (…) cada uno puede tener una opinión diferente y puede expresarla de forma diferente”, cerró.