Nicolás Peric, exarquero y actual comentarista, fue tajante ante la posibilidad que la selección argentina le rinda un homenaje y despedida a Ángel Di Maria ante Chile, en septiembre, en duelo por las Eliminatorias al Mundial 2026.

En declaraciones radiales, Jorgelina Cardoso, esposa del futbolista, reveló que el delantero tiene ganas de jugar contra el ‘Equipo de Todos’ para ser homenajeado “por los hinchas que no pudieron viajar a la Copa América“.

“A Ángel le gustaría jugar contra Chile y retirarse en el minuto 11 (en honor a su emblemático dorsal)”, apuntó.

Al ‘Loco’ no le gustó nada que la Albiceleste festeje al ‘Fideo’ ante La Roja de Ricardo Gareca y sacó a la luz una dura amenaza, en su estilo.

El otrora guardameta de Audax Italiano, Rangers, Cobresal, Olimpia de Paraguay, Gençlerbirliği de Turquía, entre otros equipos, sorprendió con sus dichos en su rol de comentarista en La Metro FM.

“Sería una falta de respeto. Yo pongo a Raúl Ormeño y que el Bocón le dé la patada que le dio a Branco en el Nacional. ¿Te acuerdas? Y que le fracture tibia y peroné, ahí está”, señaló.

“A mí me dan once minutos y lo fracturo por desgraciados. ¿No es una falta de respeto a un partido de Eliminatoria contra un equipo que está absolutamente en otra situación? Es burlarse. Hagan un partido antes y le hacen un homenaje como se merece, pero no contra Chile en eliminatorias”, agregó.

Las reacciones en Argentina a los dichos de Peric

El medio trasandino Infobae subió el video con la ‘amenaza’ del ‘Loco’ y tituló: “La violenta frase de un ex jugador de la selección de Chile ante un eventual homenaje a Di María en las Eliminatorias”.

“El ex futbolista Nicolás Peric realizó un desafortunado análisis sobre el posible reconocimiento que podría recibir el Fideo durante el próximo partido de la selección argentina contra La Roja”, añadió.

Además, la publicación señaló que “esta posibilidad cruzó la cordillera y llegó a oídos de un ex jugador de la Roja, quien no ocultó su fastidio ante esta chance y soltó unas polémicas declaraciones”.

Para cerrar, apuntó que “aunque sus compañeros intentaron que bajara un tono a sus declaraciones al expresar que esta situación no lo consideraban una falta de respeto, el ex Olimpia de Paraguay siguió firme en su línea de pensamiento”.