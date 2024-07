Será uno de los goles más recordados de la Eurocopa. Alemania forzó el duelo ante España al alargue, válido por los cuartos de final de la Eurocopa 2024, con un agónico tanto de Florian Wirtz.

Lo llamativo de la conquista germana en el Mercedes Benz-Arena, a los 88 minutos, es que todo nació de un saque lateral servido por Manuel Neuer. Sí, el arquero del combinado anfitrión.

Con el fin de bloquear una rápida contra española, Neuer salió lejos de su arco para anticiparse a Mikel Oyarzábal y el balón terminó yéndose fuera de los límites de la cancha.

Con el marcador en contra, el golero no dejó que un compañero se acercara y él mismo hizo el saque lateral, lo que provocó los aplausos de la afición teutona.

Cenas que nunca tinha visto no futebol: goleiro cobrar o lateral(ainda mais o Neuer) pic.twitter.com/7PDRZ53lPl

Y desde ese lateral salió la conquista de Wirtz. Centro sobre el área que pivoteó Joshua immich y el centrocampista del Bayer Leverkusen empalmó de primera para el 1-1 en Stuttgart.

Manuel Neuer's throw-in started the move which ended with Germany's equaliser.#ESPGER | #Euro2024 pic.twitter.com/vhxiepMBLX

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 5, 2024