Un verdadero revuelo se ha formado en la interna del Manchester United, luego de que se revelaran informaciones que acusan a la dirigencia del equipo de básicamente ‘desterrar’ al elenco femenino para brindarle más espacio al masculino en la gigante institución de Inglaterra.

Según informaciones brindadas por ‘Daily Mail’ y ‘The Guardian’ detallan que la dirigencia ha optado por mudar de sus instalaciones al equipo femenino hasta camarines portátiles y de esta forma, el cuadro masculino pueda tener espacio y se adueño de lo que hasta ahora había sido espacio para las mujeres.

Todo esto sería como medida mientras se realizan unas obras en el edificio del equipo masculino en el complejo de entrenamiento de Carrington.

En el citado medio comunican que las obras ya comenzaron este lunes y Manchester United destinó casi 60 millones de euros para su construcción.

De esta manera, buscan construir un edificio para el primer equipo masculino con el objetivo de “ofrecer una instalación de fútbol de clase mundial con un impacto positivo”.

Así tambien, desde Daily Mail sentencian que “el verano pasado se inauguró un edificio de última generación para las jugadoras y academia femenina del Manchester United, pero el equipo masculino tendrá acceso prioritario a él durante la temporada 2024-25″.

Ahora, las jugadoras fueron trasladas hasta instalaciones portátiles donde cuentan con vestuarios, salas de reuniones, espacios de oficina y áreas comunes para ellas y el personal.

Una situación que se ha ganado el repudio en redes sociales y sobre todo en Inglaterra, debido a que Manchester United es una de las instituciones más grandes a nivel mundial y su ejemplo no es de igualdad para sus dos planteles.

The Manchester United women’s team will be moved into portable buildings at the club’s Carrington training complex to allow the men’s squad to use the women’s building while the men’s indoor ­facilities are being revamped.

Story: @TomJGarry https://t.co/jxZaze50AN

— Guardian sport (@guardian_sport) June 25, 2024