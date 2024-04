El exfutbolista Roy Keane no se guardó nada y arremetió contra el actual plantel del Manchester United, institución donde es considerado ídolo.

El exfutbolista y leyenda del Manchester United, Roy Keane, lapidó al actual plantel de los ‘Diablos Rojos’ en las últimas horas.

Ni siquiera la clasificación a la final de la FA Cup, por penales, salvó a los de Old Trafford de ser destrozado por uno de sus referentes históricos.

Keane, en su rol de comentarista de Sky Sports, decidió responder a los dichos del actual capitán, Harry Maguire, que había destacado el “carácter” del equipo para avanzar en el torneo por penales.

“Yo no veo carácter en este grupo de jugadores. La verdad es que no. Está llegando un punto en el que casi me caen mal”, sentenció tajante.

“No me gusta lo que veo de este equipo, es difícil que te guste”, complementó.

Finalmente, Roy Keane se refirió al duelo contra Coventry: “Ellos parecieron un equipo de Premier League (Primera división) y el Manchester United un equipo de la Championship (Segunda división)”, cerró molesto.