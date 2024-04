El pasado fin de semana se vivió un verdadero partidazo en el marco de la FA Cup en el fútbol inglés, luego de que se enfrentarán Coventry City y el Manchester United en las semifinales del campeonato nombrado como el más antiguo en la historía del balompié mundial.

En el duelo donde Coventry fue eliminado en penales por los ‘Diablos Rojos’ luego de igualar 3 a 3, Antony fue protagonista de un verdadero ‘show’ en contra de los jugadores del Coventry, de quienes se burló haciendo un feo gesto en sus caras tras la clasificación.

Tras esto, una oleada de críticas e insultos en su contra, motivaron la replica del sudamericano quien en su cuenta oficial de X (anterior Twitter) sentenció que “el Coventry demostró por qué llegó a semifinales. Queríamos alcanzar la final por nuestros aficionados y lo conseguimos”.

“La forma en que nuestros aficionados fueron tratados por sus jugadores no fue agradable, y en el momento reaccioné a sus provocaciones en defensa de mi club”, indicó.

Lo cierto es que su gesto de burla dio vuelta al mundo y muchos lo apuntaron como uno de los jugadores menos rutilantes en los últimos años en Manchester United, además de criticar su falta de efectividad de cara al arco rival.

Lo cierto es que tras la agónica victoria del Manchester United, que desnudó todas las falencias del equipo de Erik Ten Hag, los ‘Diablos Rojos’ se citarán ante Manchester City en un nuevo Clásico de Manchester por la final de FA Cup.

Coventry proved why they reached the semi-final. We seeked this spot in the final for our fans and we achieved. The way our fans were treated by their player was not nice and I, in the heat of the moment, i've reacted to the provocations in a natural defense of my club! https://t.co/y3cz3UhzXf

— Antony Santos (@antony00) April 23, 2024