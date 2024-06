Una novela que tuvo muchos capítulos y encrucijadas, pero que al parecer acabó de la mejor manera. Esa es la historia que contará Kylian Mbappé, astro francés que estaría a solo días de ser presentado como el nuevo refuerzo estelar del Real Madrid.

Así lo asegura el experto mundial en fichajes, Fabrizio Romano, quien hace tan solo unas horas confirmó que el crack de la selección francesa “firmó, selló y completó” sus papeles para ser la nueva estrella de los ‘Merengues’.

Resulta que en su cuenta oficial de X (anterior Twitter), lanzó un nuevo post en donde detalla que “Kylian Mbappé al Real Madrid. Here We Go! Cada documento ha sido firmado, sellado y completado”.

“El Real Madrid, a punto de anunciar la próxima semana a Mbappé como nuevo fichaje tras ganar la Champions League”, indica.

Así también revela que “Mbappé tomó su decisión en febrero; ya puede ser considerado nuevo jugador de la Real”.

Un vendaval de buenas noticias para el Real Madrid, luego de que el pasado sábado se consagrara como nuevo campeón de la Champions League, final en donde venció sin problemas al Borussia Dortmund en Wembley.

Si bien se les fue el excelso Toni Kroos y Modric podría seguir su camino, los ‘Merengues’ ya tienen una nueva camada de jugadores que se perfilan a ser los nuevos ‘Galácticos’ del fútbol.

Vinícius Jr, Rodrygo, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Lunin y ahora Mbappé, serán un elenco de temer en toda Europa.

Resta esperar que en los próximos días, Real Madrid haga oficial la llegada de Kylian, un secreto a voces que lentamente comienza a ser confirmado.

🚨⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.

Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.

Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024