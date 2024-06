El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, reconoció la dificultad para derrotar al Borussia Dortmund en la final de la Liga de Campeones disputada este sábado en Wembley (2-0), resaltando la mejoría en la segunda mitad después de haber sido “un poco vagos” en la primera.

“Acostumbrarse a ganar nunca, porque ha sido difícil. Ha sido muy difícil, más de lo que se esperaba. Hemos sufrido mucho en la primera parte y en la segunda hemos sido mejores. Tuvimos mucho más equilibrio, menos pérdidas. Es un sueño que sigue“, analizó.

“Le he empujado un poco porque durante la primera parte hemos sido un poco vagos, hemos tenido perdidas. Ellos han jugado a lo que querían y han sido peligrosos“, añadió.

Por último, en sus primeras declaraciones tras ganar la decimoquinta del Real Madrid, lamentó el último partido de Toni Kroos. “Un poco de tristeza, él quería terminar así y ha terminado lo mejor posible. Hay que respetarlo“.

Ancelotti llegó con la consagración en Wembley a cinco títulos de la Liga de Campeones. El italiano alcanza la mayor cantidad de trofeos ganados por un entrenador en la historia de la competición.

