Hoy sábado, en Londres, Inglaterra, se vivirá una nueva final de la UEFA Champions League, entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, ¿sabes a qué hora es y dónde ver el partido en vivo por televisión o streaming?

En la 68° edición del torneo continental del Europa, los “Merengues” alcanzaron la instancia final luego de doblegar en los suspiros al Bayer Munich, mientras que el Dortmund superó en semifinales al Paris Saint-Germain (PSG).

En esta edición, 4 jugadores del Madrid se podrían convertir en los máximos ganadores de Champions League en la historia. Se trata de Luka Modric, Toni Kroos, Dani Carvajal y ‘Nacho’ Fernández, que podrían levantar su sexta ‘orejona’.

De igual manera, se destaca la participación del entrenador del Madrid, que de obtener la victoria, alcanzaría la cima del torneo por 5° en su carrera.

In three words: what will happen? #UCLfinal pic.twitter.com/GXjPKoVo3Z

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2024