Edinson Cavani anunció a través de sus redes sociales su retiro de la Selección de Uruguay, decisión que sorprendió a muchos en el fútbol sudamericano. El delantero de 37 años, actualmente en Boca Juniors, no fue considerado por Marcelo Bielsa para la Copa América, lo que podría haber influido en su determinación. Cavani agradeció a la celeste por los años vividos y expresó su dedicación a la nueva etapa de su carrera, dejando un emotivo mensaje a sus seguidores.

Este jueves 30 de mayo, el fútbol sudamericano conoció una noticia un poco no deseada. En horas de la tarde, Edinson Cavani dejó un inesperado comunicado en sus redes sociales, en el cual, confirmó que se retirará de la Selección de Uruguay.

Tras vivir actualmente un gran momento en las filas de Boca Juniors, el delantero de 37 años dio a conocer su determinación a días del arranque de la Copa América.

Es probable que su pronunciamiento se haya dado debido a que Marcelo Bielsa no lo tuvo en cuenta para la disputa de este importante campeonato y por ello se dedicará exclusivamente en los próximos tiempos al conjunto Xeneize.

“Mi querida celeste: Solo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras pero de sentimientos profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años”, remarcó en un mensaje publicado en su cuenta personal de Instagram.

En este sentido mensaje remarcó que se sintió bendecido por haberse puesto la camiseta de su país y añadió que fueron años preciosos.

“Tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a estar nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar”, añadió.

“Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta. Les mando un fuerte abrazo a todo mi pueblo. ¡Arriba la Celeste!”, cerró.