El escándalo protagonizado por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, está lejos de llegar a su fin.

Recordemos que el dirigente hispano le dio un polémico beso a la jugadora Jenni Hermoso durante la premiación del Mundial Adulto femenino. La crack, después, aseguró que la acción no fue consentida.

Las palabras de la futbolista desataron la furia de Rubiales, que respondió atacando a Hermoso al tildarla de mentirosa. De ahí, no hubo vuelta atrás y el problema aumentó: todas las recientes campeonas del Mundo decidieron renunciar a representar a su país mientras él siga al frente.

Por otro lado, el Gobierno español también se involucró presionando para que Rubiales dimitiera a su cargo. Sin embargo, hasta ahora, eso no se ha concretado.

El temor de España por el Mundial 2030: la ‘ayuda’ a Chile y Conmebol

El ‘terremoto’ en el fútbol español, con equipos plantándose al dirigente a través de duros comunicados y el presidente aferrándose a su puesto federativo, generaron malestar y, mayormente, preocupación en el Consejo Superior de Deportes, máximo órgano gubernamental de ese país.

Y es que España arrancó hace un par de años su candidatura para ser sede del Mundial 2030, en compañía de Portugal y Marruecos. Ahora, con Rubiales ‘ensuciando’ al deporte, el temor de perder la oportunidad es grande.

Así lo admitió Victor Francos, presidente de la instancia. “Hace dos semanas estábamos mejor situados para el Mundial 2030 que ahora, pero le explicaremos a la FIFA que el deporte español no es lo que hemos visto estos días ni el fútbol español es lo que hemos visto estos días, el futbol español son las 23 campeonas”.

“Estamos en disposición de luchar por el 2030. Seguimos teniendo opciones. He hablado con el vicepresidente de la FIFA, que tengan la confianza en el Gobierno, un hecho particular no puede empañar un éxito colectivo. En las próxima horas hablaré con el presidente de la FIFA”, agregó, haciendo hincapié en que “estamos preocupados por la candidatura del Mundial 2030”.

En la misma línea se ha pronunciado el periódico El Confidencial, de España, que hace hincapié en que la posibilidad de perder todo es certera. “El ridículo de Rubiales puede costarle caro a España: por qué está en riesgo el Mundial 2030”, es el título de su nota sobre el tema.

“El escándalo de estos últimos días, sin embargo, le ha dejado fuera de la RFEF y de la UEFA. Además, ha complicado por completo su relación con la FIFA. Tras anunciar que no dimitiría, ha sido el máximo organismo del fútbol el que ha confirmado que estará 90 días fuera de su cargo, a pesar de que el CSD ya había asegurado que elevaría una denuncia ante el TAD para suspenderlo”, dice el citado medio.

“El bochorno de la última semana, con todo el mundo pendiente de lo que ocurría con Rubiales, ha cambiado los planes. El mismo que alardeaba de ser el artífice de que la Copa del Mundo llegara al país, quizá sea el culpable de que no regrese 48 primaveras más tarde”, cierra la publicación.

Hay que recordar que España está luchando palmo a palmo con la candidatura de Conmebol que tiene a Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay como representantes. Por ende, el lamentable suceso que podría hundir a los europeos podría ser el ‘salvavidas’ de los sudamericanos. El mano a mano, que tenía a los ‘Viejo continente’ en ventaja por infraestructura, ahora es parejo.