La delantera de la Selección Argentina, Yamila Rodríguez, quien se encuentra disputando el Mundial femenino de Australia-Nueva Zelanda, expresó un triste descargo tras ser strong>tildada de “Anti-Messi” en redes sociales. Ante el escenario, Martín Liberman salió a defenderla.

Recordar que en las últimas horas le llovieron críticas a la futbolistas por tener un tatuaje de Cristiano Ronaldo y quien saltó en su defensa fue el periodista: “No des explicaciones, que se pudran”.

“País de mierda. Te quieren elegir hasta los ídolos. ¿De donde salieron? ¡Cada uno admira a quien quiere! Todo mi apoyo para Yamila Rodríguez cuyo único delito es amar a Cristiano Ronaldo. ¡No des explicaciones Yamila! Sos libre. Solo Tenes que jugar bien y ser honesta. Que se pudran!”, publicó en su cuenta personal de Twitter.

“El fascismo de redes sociales debe terminarse! Quisieran que en público contrate un láser y se borre los tatuajes. Son dictadores. ‘Amarás a nuestro ídolo, o no amaras a nadie’ ¡Falsos patriotas! Te banco Yamila”, agregó Martín Liberman.

El descargo de Yamila Rodríguez por quienes la tildan de “Anti Messi”

“Lo aprecio muchísimo como persona y jugador. Se inspira y se supera día a día. Es mi ídolo y punto. Aprendí muchísimas cosas de él, buenas y malas“, expresó sobre Ronaldo.

“Por favor, basta; no la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti-Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal (en medio de un Mundial representando al país). No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que se dicen, sin piedad. ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor“, continuó.

“No estamos todos obligados sólo a amar a los jugadores de nuestro país. Por favor entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene sus preferencias. Destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa, duele”, concluyó Yamila Rodríguez.