Arturo Vidal se encuentra en el centro de la polémica, luego de comenzar su nueva etapa en Brasil, con la camiseta del Athletico Paranaense, desatando toda su frustración tras partir de Flamengo contra su ex entrenador y ‘viejo amigo’ Jorge Sampaoli.

Tras debutar con la indumentaria del ‘Furacao’, el chileno lanzó incendiarios dichos contra el casildense, a quien tildó de “perdedor que no sabe apreciar a los jugadores”.

Luego de estas palabras, el mundo del deporte ha arremetido contra el seleccionado chileno, pero quien lanzó un fuerte respaldo a Jorge Sampaoli fue el reconocido periodista argentino, Martín Liberman, quien utilizó sus redes sociales para responder con todo a Vidal.

En su cuenta de Twitter, Liberman apuntó a un caso que complicó al chileno en la Copa América 2015, cuando el ‘King’ tuvo un incidente al chocar con su vehículo en estado de ebriedad.

Con relación a esto, el informador trasandino detalló que “Vidal habla mal de Sampaoli porque le dijo que no lo iba a tener en cuenta. Le dice perdedor a quien lo ayudo a ser campeón de America como DT”.

“Mucho peor es no tener memoria y no recordar que le perdonó haber chocado alcoholizado en plena Copa 2015. ¿Que opinan?”, indicó.

Lo cierto es que el mensaje de Liberman regresa a la memoria lo que sucedió con Arturo Vidal en plena competencia continental, cuando chocó su Ferrari en el kilómetro 25 del Acceso Sur a Santiago, momento en que regresaba a Juan Pinto Durán desde el Casino Monticello en dudosas condiciones.

Lamentablemente para el formado en Colo Colo, comenzó su estadía en Athletico Paranaense muy bien en lo deportivo, pero incendiando su pasado junto al Flamengo.

