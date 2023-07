“Por favor, basta”. Con estas tres palabras la seleccionada y capitana de Argentina, Yamila Rodríguez, expresó su actual sentir mientras participa del Mundial de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda.

Y es que la crack trasandina, de los registros de Boca Juniors, ha sido liquidada por los propios fanáticos ‘albicelestes’ en Redes Sociales y eso la ha devastado.

El problema de la hinchada argentina contra Yamila radica en que la futbolista, en su pierna, tiene un enorme tatuaje del portugués Cristiano Ronaldo, el ‘archirrival’ de Lionel Messi, máxima estrella deportiva de su país.

Por este gesto, además de defender constantemente en el pasado a Cristiano en sus cuentas personales de la web, Rodríguez ha sido tildada de ‘anti-Messi’, generándose una ola de comentarios negativos en su contra.

En las últimas horas, Rodríguez salió al paso y pidió que se acabe el ataque. “Por favor, basta. No la estoy pasando bien”, empezó diciendo en una publicación, agregando que “¿En qué momento he dicho que soy anti-Messi?”.

“Dejen de decir cosas que yo no dije. De verdad la estoy pasando mal (en medio de un Mundial representando al país). No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que se dicen, sin piedad. ¿Uno no puede tener un ídolo o jugador que le guste?“, añadió.

En la misma línea, Yamila sostuvo que “Messi es nuestro gran capitán en la selección pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no quiere decir que odie a Messi”.

“A mi (y a todos nos pueden gustar cosas distintas y es válido) me gusta más otro jugador, el que me inspiró ¿Cuál es el problema?”, complementó.

Finalmente, Yamila Rodríguez detalló que “no estamos todos obligados a sólo amar a los jugadores de nuestro país… basta, cansa, duele”.

El mensaje de Yamila Rodríguez. pic.twitter.com/ycuQbcdCSd — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 25, 2023