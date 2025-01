Alexis Sánchez, el único futbolista de la generación dorada de Chile jugando en Europa a sus 36 años, debutó como titular con Udinese en Serie A, destacando en el empate 0-0 ante Atalanta con movilidad, generando oportunidades en ataque y rozando el gol en dos ocasiones. El DT de Udinese elogió su clase y sacrificio, destacando su trabajo para el equipo. A pesar de no estar en su mejor forma física, Sánchez dejó una grata impresión, demostrando ser un jugador de primer nivel que será clave en la lucha de Udinese por mejorar en la Serie A.

Alexis Sánchez, el único futbolista de la generación dorada de Chile que se mantiene jugando en Europa, sigue deslumbrando a sus 36 años y este sábado no fue la excepción.

Tras meses de espera, el “Niño Maravilla” tuvo su estreno como titular en la Serie A con la camiseta de Udinese en el empate 0-0 ante Atalanta, disputado en el Stadio Friuli.

En un duelo marcado por la rudeza del rival, Sánchez fue una de las figuras, mostrando parte del repertorio al que tiene habituado, con gran movilidad, bajando a tres cuartos de cancha y generando opciones claras en ataque. Así fue durante los 79 minutos que permaneció en cancha.

El delantero nacional incluso tuvo una increíble doble oportunidad para hacer del de ayer un reestreno como titular en Serie A perfecto. Pero el palo le dijo que no dos veces.

DT de Udinese se rinde ante Alexis Sánchez: “hoy ha demostrado su clase”

En la conferencia de prensa posterior al partido, el técnico de Udinese, Kosta Runjaic, se refirió al rendimiento de Sánchez, dejando en claro su confianza en el atacante chileno.

“¿Por qué debería sorprenderme? Si no me hubiera convencido, no le habría dejado jugar. A pesar de las ausencias, está trabajando duro y hoy ha demostrado su clase, aunque aún está lejos de su mejor forma física”, declaró el estratega alemán del Udinese.

Runjaic también destacó la actitud y sacrificio del tocopillano, asegurando que “estuvo activo, habló mucho con sus compañeros. Es un jugador de clase absoluta. Estoy contento de que haya aportado trabajando para el equipo. Ningún equipo puede darse el lujo de jugar con 10, y él se sacrificó mucho”.

El entrenador dijo, además, que Sánchez disputó más minutos de lo planeado inicialmente, pero dejó una grata impresión en su regreso al protagonismo. “Jugó un par de minutos más de los que debería, pero nos dio sensaciones positivas y encontramos un buen punto”, concluyó Runjaic.

Con esta actuación, Alexis Sánchez demuestra que sigue siendo un jugador de primer nivel y que será clave para Udinese en su lucha por mejorar su desempeño en la Serie A.