El futbolista chileno Carlos Palacios es la primera contratación de Boca Juniors y durante esta jornada se conocieron las primeras palabras del ex Colo Colo como jugador del Xeneize.

En conversación con Boca en Boca, el canal de YouTube del club argentino, ‘La Joya’ habló de diferentes temas. Algo que llamó la atención fue la declaración de sentimientos hacia la camiseta Oro y Cielo.

“Fue difícil, pasaron muchas cosas en el camino, pero gracias a Dios ya estoy acá vistiendo estos colores, así que muy contento. En casa todos están felices, desde pequeño que era hincha de Boca“, aseguró el ex Unión Española.

Agregó que no había querido referirse al respecto con anterioridad “para que no se dijeran cosas más allá, o que me quería ganar al hincha así, pero salieron las fotos, todos las vieron, siempre me gustó Boca, siempre veía los partidos, en Chile antes se transmitían muchos partidos de Argentina y siempre veía los de Boca”.

En otro punto, el nacido en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana de Chile, aseguró que está “me recibieron súper bien, muy buen trato. Se ve que es un grupo muy bueno, muy sano. Me lo han dicho otras personas que era un gran grupo. La calidad de jugadores que hay que no hace falta que lo diga”.

Respecto de los desafíos futuros, el delantero de 24 años y seleccionado chileno, deseó a toda la fanaticada de Boca “una feliz Navidad y Año Nuevo, y que el 2025 venga lleno de cosas maravillosas para nosotros, que podamos conquistar muchos títulos“.

“Personalmente voy a dejar todo por esta camiseta, que eso nunca quede en duda, y esperemos que el 2025 venga lleno de cosas maravillosas para la gente de Boca”, aseguró .

Por último, Carlos Palacios agradeció el cariño de los fanáticos trasandinos y afirmó que “quedamos sorprendidos con mi representante. Creo que el hincha de Boca me ha dado mucho cariño en estos pocos días. Íbamos conversando en el camino que era una locura lo que estábamos viviendo“.