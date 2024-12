El West Ham United se plantea extender el contrato de Michail Antonio, después de que el jugador jamaicano se rompiera la pierna en una accidente de coche este fin de semana.

Antonio, de 34 años, termina contrato en verano con los ‘Hammers’, pero el club, según el diario británico “The Times”, estaría dispuesto a renovarle una vez se recupere de una lesión que puede tenerle hasta un año fuera de los terrenos de juego.

El delantero, que ha anotado 83 goles en 323 partidos con el West Ham, viviría una situación similar a la de Angelo Ogbonna, que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla en noviembre de 2021 y fue renovado por el club inglés.

De ser así, el equipo londinense emularía lo que hizo San Antonio Unido con Cristóbal Campos, su exportero, que sufrió un grave accidente vehicular que le costó la amputación de su pie derecho. El presidente del elenco chileno, Guillermo Lee, gestionó dicho acuerdo.

El West Ham no tiene un seguro que le proteja ante estas situaciones y continuará haciéndose cargo de las 90.000 libras semanales que cobra Antonio. Por otra parte, sus compañeros le hicieron un homenaje al saltar al campo con camisetas con su nombre en la victoria por 2-1 contra el Wolverhampton Wanderers.

Además, Jarred Bowen celebró su gol, el que selló la victoria, mostrando una camiseta con su nombre y el número nueve al público del London Stadium.

West Ham warmed up in Michail Antonio's shirt days after he was in a serious car accident ❤️ pic.twitter.com/oNCgaLfSNW

— B/R Football (@brfootball) December 9, 2024