El recientemente retirado arquero Claudio Bravo entró en las últimas horas al debate sobre el mejor futbolista en la historia de la selección chilena.

El ‘Capitán’ es voz autorizada para comentar sobre La Roja al ser parte fundamental de las dos únicas Copa América que ha ganado el combinado, en 2015 y 2016.

El dos veces mundialista con el ‘Equipo de Todos’ fue puesto entre la espada y la pared en Mega por Rodrigo Sepúlveda, quien le consultó por el mejor jugador que ha pasado por el seleccionado.

No hay pocos nombres y siempre salen en el debate los siguientes: Alexis Sánchez, Elías Figueroa, Iván Zamorano, Marcelo Salas y Arturo Vidal.

Y el formado en Colo Colo sorprendió con la respuesta. “Uy, me pones en un compromiso. Por qué te digo esto… tuvimos un momento (de la generación dorada) en el que tú veías al que jugaba de central y decías: ‘¡mierda, éste es el mejor central en la historia del fútbol chileno!’”, dijo de entrada.

“Mirabas lo que tenías arriba: éste es el mejor delantero y tiene los mejores números del fútbol chileno. Y si miras caso a caso, y armas un once histórico de la selección chilena, la mayoría de la generación dorada está ahí”, añadió.

Continuando con su análisis, el ex FC Barcelona y Manchester City indicó: “Por eso cuesta, por qué tú dices quién es el mejor jugador de la historia del fútbol chileno, pero no puede haber sólo uno. Si el fútbol lo juegan once. El delantero no puede jugar de central ni de arquero. El arquero no puede jugar de delantero. Cada uno es bueno en la función que hace”.

El de Viluco, para muchos el mejor guardameta en la historia de Chile, cerró diciendo que “el conjunto en general fue muy bueno. A mí me tocó hacerlo en el arco, Gary Medel un monstruo en todo sentido del juego, en lo táctico. Igual a nivel mental; y hablamos también de Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas tiene unos números increíbles en la selección, Alexis Sánchez por otro lado, Mauricio Isla de lateral. Jorge Valdivia, Mati Fernández. Empiezas a enumerar y dices: es injusto etiquetar sólo a uno como el mejor”.