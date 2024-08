Alexis Sánchez siguió su corazón y terminó desembarcando en Udinese, elenco en donde dio sus primeros pasos para convertirse en la estrella chilena con un gran legado en el ‘Viejo Continente’.

Desafortunadamente para el máximo goleador histórico de la selección chilena y el conjunto italiano, una lesión ha dilatado su redebut con la camiseta de Udinese y la ansiedad ha comenzado a reinar en el conjunto del Friuli.

Quien dejó entrever este sentimiento es el actual DT de Udinese, Kosta Runjaic, quien en conferencia de prensa detalló que “ciertamente, es una amarga noticia. Estamos felices por el regreso de Sánchez, pero lamentablemente se lesionó”.

“Vino a nosotros lleno de energía, está entusiasmado por estar aquí y poder jugar con el Udinese. Pero, lamentablemente, ha llegado esta noticia”, sentenció.

Por otra parte, le puso tarea a su elenco para demostrarle al tocopillano de que encaminarse a Udinese fue la mejor decisión.

Con relación a esto, Runjaic deslizó que “ante la Lazio, tendremos que jugar bien y también demostrarle a Alexis que somos un equipo fuerte en casa”.

Y lo cumplieron, ya que en un verdadero partidazo, Udinese doblegó a Lazio por 2 a 1 tras los goles de Lorenzo Lucca a los 50 y de Florian Thauvin a 49′, mientras que el descuento fue obra de Gustav Isaksen a los 90’+5′.

De esta forma, Udinese espera a Alexis Sánchez en la tercera posición de la Serie A con 4 unidades, a falta del resto de la fecha N°2 del torneo de Primera División del fútbol italiano, el Calcio.

Bellissima vittoria davanti ai nostri tifosi 🤍🖤 ➕3️⃣

Victory in our first home game of the season! ❤️#UdineseLazio 2-1

⚽️ 7’ Lucca

⚽️ 50’ Thauvin

⚽️ 95’ Isaksen

⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin #Udinese #SerieAEniLive pic.twitter.com/uvX89VIMOR

— Udinese Calcio (@Udinese_1896) August 24, 2024