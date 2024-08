La Roja volverá en septiembre próximo a ver acción en las Eliminatorias para la Copa del Mundo del año 2026. El combinado que dirige Ricardo Gareca jugará el día 5 ante Argentina y el 10 ante Bolivia.

Quien analizó lo que viene para el ‘Equipo de Todos’ fue Jorge Valdivia, quien se la jugó con un nombre para que sea capitán en los cruces ante la albiceleste y los altiplánicos.

Apuntar que Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez no aparecen en la nómina del ‘Tigre’ para los próximos cruces clasificatorios. Recordar que el experimentado golero, que hoy está sin club, y el ‘Niño Marvilla’, lesionado, se pusieron la jineta durante la pasada Copa América de EE.UU.

Ante esto, Gareca deberá elegir a un nuevo jugador para que sea capitán del seleccionado nacional y el ‘Mago’ sorprendió con un nombre, ya que no es de la recordada ‘Generación Dorada’ sino que es uno de los líderes del recambio en el combinado.

“Si se da la lógica, que no siempre se da, debería ser Mauricio Isla, por el tiempo, pero a mí me gustaría que asumiera mucho más ese rol de protagonista principal Paulo Díaz”, expresó en su rol de comentarista en radio ADN.

“Uno ve en Paulo seguridad , confianza, tranquilidad, soberbia de la buena y siento que muchos esperamos que asuma ese liderazgo que tiene en River Plate”, añadió.

Además, el mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 apuntó que no ve al goleador Eduardo Vargas como capitán para los compromisos en el Estadio Más Monumental y el Estadio Nacional.

“Yo no veo a Edu de capitán… Y que no se malentienda: lo veo como un líder, pero no como capitán. Que después no digan que dije que el Edu no es líder”, aseveró.