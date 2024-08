Ausente de los trabajos del Udinese, tal parece que Alexis Sánchez deberá esperar para volver en plenitud de condiciones a las canchas, en una situación que, por supuesto, también implica su ausencia en La Roja de cara a la doble fecha de septiembre.

Desde Italia, las noticias no son para nada alentadoras respecto al estado de jugador e incluso, en el país europeo, detallaron el motivo que postergará su reestreno en el elenco de Friuli.

Si ya Udinese informó que Alexis Sánchez sufrió una lesión “por distracción contusa miofascial en el gemelo medial de su pierna izquierda durante el entrenamiento“, ahora el medio Messaggero Veneto complementó los tiempos en los que el chileno recién podrá volver al fútbol.

Tras realizarse respectivos exámenes médicos este jueves, el exjugador del Arsenal inglés tendría el próximo 25 de septiembre como fecha de regreso, día en que el Udinese se enfrentará ante la Salernitana por Copa Italia.

En caso de no concretarse su retorno en aquella jornada, Alexis Sánchez redebutaría en las filas ‘bianconeras’ ante el Inter de Milán, su exclub, en un compromiso programado para el 29 de septiembre.

