Udinese se estrenó con un empate en la Serie A italiana 2024-2025. El elenco de Friuli rescató un 1-1 desde la cancha del Bologna, duelo donde el chileno Alexis Sánchez no fue citado.

Un cruce donde el elenco de Friuli perdió un penal segundos antes de alcanzar la igualdad final, gracias a un certero cabezazo del defensor Lautaro Giannetti a los 68 minutos.

El delantero francés Florian Thauvin fue el encargado de ejecutar la pena máxima y erró el tiro desde los 12 pasos para los ‘bianconeros’, que ante los ‘Rossoblu’ vistieron de amarillo.

Una acción que no pasó desapercibida en Italia. Tutto Udine, medio afín al club friulano, analizó el yerro del campeón del mundo en 2018 con los ‘Bleus’ y apuntó que el ‘Niño Maravilla’ podría hacerse cargo de los penales esta temporada.

“Ciertamente no es un excelente comienzo para el campeón del mundo francés, que tendrá grandes responsabilidades esta temporada también por el brazalete de capitán y el número 10 sobre sus hombros”, señaló.

“La impresión a estas alturas es que la llegada de Sánchez, dispuesto a alterar el equilibrio en la zona ofensiva, también podría afectar a la jerarquía de los lanzadores de penales”, añadió.

El goleador histórico de La Roja haría su redebut con el Udinese este sábado 24 de agosto, cuando los bianconeros reciban a la Lazio desde las 12:30 horas de Chile por la fecha 2 de la Serie A 2024-2025.

