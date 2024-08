Una novela que ya tiene su cierre es lo que está viviendo Alexis Sánchez en el fútbol internacional, luego de que por varias semanas se hablara de la incertidumbre de su futuro, uno que ya tiene un final y que lo encamina donde todo comenzó en su arribo al ‘Viejo Continente’, Udinese.

Resulta que hace algunos momentos, las redes sociales del equipo italiano subió una imagen de un ‘León’, haciendo una completa referencia al retorno del seleccionado chileno al Friulu.

Esto fue replicado por el propio Alexis Sánchez, quien ya comienza a dar luces de que en pocas horas será presentado como el nuevo refuerzo del cuadro italiano, tras marcharse hace más de 13 años del cuadro de la Serie A.

Los detalles hablan de que firmará por una temporada con el cuadro italiano.

⚪️⚫️🇨🇱 Alexis Sánchez returns to Udinese after 13 years, joining as free agent on one-year contract. pic.twitter.com/fMMWB5MFZn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2024