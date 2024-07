Trece años han transcurrido desde la Copa América 2011, que tuvo como monarca al seleccionado de Uruguay. En dicha épica, los dirigidos por Óscar Washington Tabarez sacaron chapa de favoritos al tumbar por penales al anfitrión Argentina en cuartos de final, un duelo que recuerda muy bien Pedro Carcuro, con un relato que, sin pensarlo él mismo, lo transformó en una leyenda en tierras orientales.

“Un partido entre Argentina y Uruguay es un clásico de verdad, el Clásico del Río de La Plata. Eran los cuartos de final de la Copa América. No se jugó en Buenos Aires pero se jugó en Santa Fe, en un estadio que tiene mucho ambiente”, recordó el experimentado periodista deportivo chileno en diálogo con BBCL.

Intensidad y emoción a tope: un Pedro Carcuro ‘inmortal’ en Uruguay

En ese 16 de julio de 2011, ‘albicelestes’ y ‘charrúas’ se dieron cita en el Estadio Brigadier General Estanislao López, conocido popularmente como el Cementerio de los Elefantes en la Provincia de Santa Fe.

“El partido no fue bueno, pero estuvo marcado por la intensidad. Siempre frente a situaciones extremas, se tiene una expectativa respecto a lo que puede hacer Uruguay. Se fueron a penales, Cáceres convirtió el último y Uruguay lo hizo de nuevo”, rememoró Carcuro, tal como dijo en aquella fría noche trasandina.

“Son los mismos de siempre, son los del mundial del ’50, son lo de los de los Juegos Olímpicos, son los de las Copas Libertadores. Son ellos, son orientales, son los charrúas, son los inclaudicables“, fueron las frases del emocionado relator chileno que trascienden, hasta hoy, en Uruguay.

Frei Montalva en la voz de Pedro Carcuro: “No sé por qué se me ocurrió”

“Siempre algunas frases que he agregado a los relatos que hago o que hice, tiene que ver con momentos que he vivido. No sé por qué lo hice, pero yo estaba en el antiguo Parque Cousiño en 1964, cuando termina la marcha de la Patria Joven”, detalló.

Aquel año, cerca de 300 mil personas marcharon desde Arica a Santiago para manifestar su apoyo a la candidatura presidencial del entonces líder del Partido Demócrata Cristiano, Eduardo Frei Montalva.

Un domingo al mediodía, el joven Pedro Carcuro estuvo en el actual Parque O’Higgins, lugar donde oyó un discurso del que, para él, “fue uno de los grandes oradores de la política chilena”.

“Ese notable discurso de Eduardo Frei Montalva terminó con la frase ‘Ustedes son los mismos de 1810, ustedes son la Patria, gracias a Dios’. Hasta el día de hoy, no sé por qué se me ocurrió transformar la frase de Eduardo Frei en parte del relato, las adecué en ese momento. Es algo espontáneo, la mente te transmite”, reconoció el Premio Nacional de Periodismo Deportivo.

Del épico relato a un comercial: la admiración en Uruguay

Lo que no esperaba el comunicador nacional, es que su voz trascendiera fronteras con efecto inmediato. De hecho, aún en Argentina, Pedro Carcuro recibió un importante llamado desde Uruguay.

“Me da un poquito de rabia, porque a mí me contactaron para autorizar la utilización del relato. Una empresa publicitaria de Uruguay, en ese momento, negoció directamente con TVN. Yo seguía con la parte final de la Copa América, pero tuvo repercusión inmediata”, detalló.

Además del llamado, hubo una ofrecimiento de dinero de por medio para que comunicador autorizara el uso del relato… pero la propuesta quedó solo en eso. Finalmente, el comercial se lanzó a través de las pantallas de Canal Once y fue titulado como “El secreto de Uruguay”.

En los últimos segundos, se oye al comentarista deportivo.

“Nunca me pagaron ni un peso. Después pensé en ir a Montevideo, pero no valía la pena, no me sentí dispuesto para ir a pelear. Decidí quedarme con la satisfacción de la respuesta de la gente del Uruguay”, confesó.

La admiración por Pedro Carcuro se instaló fuertemente en Uruguay, a tal punto de que el video de YouTube de su relato del último penal de Martín Cáceres, aún recibe elogios.

Ante esto, el rostro televisivo detalló su profundo cariño por los uruguayos.

“Son muy educados. Montevideo es una de las ciudades que más me gusta en Sudamérica, me recuerda al Buenos Aires de los años 60. Es reconfortante que en un país que ha producido los mejores relatores sudamericanos, partiendo por Víctor Hugo (Morales), se hayan fijado en un chileno. Eso me llena de orgullo”, reconoció con emoción el periodista.

En ese sentido, complementó que su admiración por el fútbol del mencionado país “viene después de leer cuentos, crónicas y comentarios de Osvaldo Soriano, Mario Benedetti o Eduardo Galeano, sobre el que para mí es el partido con más historia del fútbol mundial: el Brasil-Uruguay en el Mundial de 1950”.

Carcuro: del recuerdo del ‘Maracanazo’ a la sorpresa de hoy

Para la memoria de Pedro Carcuro, aquel hito conocido como el ‘Maracanazo’ revive un potente y exacto recuerdo.

“El partido estuvo de aniversario. Fue un 16 de julio en el Maracaná, Ghiggia y Schiaffino los goles de Uruguay. Cuando leí todo eso, sobre todo de escritores rioplatenses, me enamoré de esa gesta uruguaya, soberbia e incomparable”.

“No es menor que un país tan chiquitito, con tres millones y medio de habitantes, entre Argentina y Brasil, haya sobrevivido con tanta dignidad”, aseveró.

De regreso al presente año, la Copa América 2024 trajo consigo el reencuentro entre Brasil y Uruguay, esta vez, en los cuartos de final del certamen.

En la previa del cruce, marcada por ‘dardos’ de un lado a otro, en la respuesta de la ‘Celeste’ a los dichos del futbolista Andreas Pereira, que aseguró que “nosotros tenemos una selección que ellos soñarían tener en Uruguay”, volvió a sonar el mítico relato de Pedro Carcuro.

Esta vez, la voz del chileno fue acompañada por videos de grandes gestas del fútbol charrúa, como el mencionado ‘Maracanazo’, la obtención de la Copa América 1995 y también, la victoria de los orientales ante Brasil en Montevideo, en un duelo válido por las Clasificatorias al Mundial 2026.

Incrédulo todavía por la admiración y valoración a su figura en el país sudamericano, caballerosamente Pedro Carcuro afirmó sentirse agradecido y a la vez, sorprendido como aquella vez que su míticos dichos lo trasladaron a una vitrina legendaria en Uruguay.