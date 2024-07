Tras el temprano adiós de La Roja en la Copa América 2024, en fase de grupos, el delantero Alexis Sánchez ya se enfoca en lo que será su nueva aventura en el fútbol profesional a sus 35 años.

Y desde Brasil revelaron que el popular club Gremio se contactó el pasado 21 de junio con el ‘Niño Maravilla’ para presentar un suculento ofrecimiento por su ficha.

El periodista Diogo Rossi reveló detalles de la oferta de la institución donde surgió Ronaldinho Gaúcho. La tienda de Porto Alegre puso sobre la mesa 2 millones de reales mensuales por el goleador histórico de La Roja.

Un monto que en moneda chilena llega aproximadamente a los 340 millones de pesos cada 30 días. Una cifra considerable para el concierto sudamericano.

Además, el ‘Tricolor Inmortal’ se encuentra en la fase final de la Copa Libertadores de América 2024. En agosto próximo se medirá en los octavos de final con Fluminense, vigente monarca continental.

Y el tocopillano entregó una rápida respuesta a la suculenta oferta. De acuerdo a Radio Imortal, medio afín al gigante de Río Grande do Sul, Alexis Sánchez dijo ‘no’ al tener considerado seguir en la primera línea del fútbol de Europa.

Ya a mediados del mes pasado, el ex Inter de Milán había manifestado su deseo de continuar su carrera en el Viejo Continente. “Estoy escuchando ofertas, disfruto el fútbol y quiero estar en un lugar donde me quieran y me aprecien. La idea es quedarme en Europa, un sueño mío de pequeño es quedarme en Europa”, señaló.