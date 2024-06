Luego de una serie de rumores sobre su salida de Vasco da Gama, Gary Medel dio a conocer en las últimas horas la verdadera razón de su salida del conjunto de la Serie A del fútbol brasileño.

El ‘Pitbull’ fue presentado el pasado 13 de junio como nuevo refuerzo de Boca Juniors, en su vuelta a la tienda ‘xeneize’, y hoy miércoles se estrenaría con la ‘azul y oro’ en el duelo ante Almirante Brown por los dieciseisavos de la Copa Argentina.

En la previa al cruce con el cuadro aurinegro, de la Primera Nacional (Segunda División), el bicampeón de América con La Roja se sinceró con ‘El Canal de Boca’’ y reveló el motivo de su partida del ‘Almirante’.

“Me dejaron de un momento a otro de poner en el equipo, no me dijeron nada y me cansé de eso. No me gusta estar en el banco, en mi carrera fui siempre titular. Estoy feliz de estar en Boca”, expresó el jugador de 36 años.

“A mí me gusta competir, en mi carrera he tenido la suerte de ser siempre titular y entonces lo que más me motivó fue venir a Boca, obviamente el club gigante que es. Tuvimos la primera conversación y llegamos a acuerdo casi de inmediato”, añadió el formado en la UC.

Para cerrar, el ex Sevilla, Cardiff City, Inter de Milán, Besiktas y Bologna aseveró que “desde que me fui del club seguí siempre a Boca y estuve en contacto con la gente. Ya estoy disponible para jugar”.